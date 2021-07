Proxmox : Backup Server 2.0 est là, aussi sous Debian 11 (Bullseye) et OpenZFS 2.0

Comme on pouvait s'y attendre après la publication de Virtual Environment 7.0 , c'est le serveur de sauvegarde de Proxmox qui change de version majeure. On passe ainsi à la mouture 2.0 avec quelques grosses évolutions.

Debian 11 continue de faire son chemin chez Proxmox et sert désormais de base à Backup Server 2.0 qui vient d'être mis en ligne. On retrouve ainsi OpenZFS 2.0, le noyau Linux 5.11 et ses avantages en termes de support de composants et de performances (entre autres). Mais la liste des nouveautés est bien plus longue.

Dans les éléments mis en avant, on note le passage à un statut stable pour la sauvegarde sur bandes. OpenID peut désormais être utilisé comme mécanique de connexion unifiée (SSO), Let's Encrypt/ACME est entièrement intégré. On apprécie que, comme pour Proxmox VE 7.0, les dépôts puissent être gérés et (dés)activés via l'interface web.

La restauration d'une machine virtuelle permet de la démarrer sans attendre que la procédure ne soit terminée (Live Restore). L'interface web gère désormais la restauration d'images à fichier unique pour les machines virtuelles exploitant ZFS ou LVM en interne. Des améliorations ont aussi été faites concernant le processus d'installation.

Tous les détails se trouvent ici. La procédure de migration de la version 1.1 à 2.x est évoquée par là.