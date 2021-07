QNAP TVS-675 : un nouveau NAS 2x 2,5 Gb/s avec processeur Zhaoxin KaiXian 8C

Depuis quelque temps, AMD commence à se faire une place dans les NAS, en marge des modèles d'Intel et autres SoC ARM. Mais il y a un acteur que l'on attendait pas chez QNAP : Zhaoxin et ses processeurs x86 créés pour le marché chinois, sur la base de la licence accordée à VIA.

Si la problématique de la souveraineté technologique agite l'Europe ces dernières années, elle a depuis longtemps été traitée par la Chine qui multiplie les initiatives pour disposer d'alternatives aux composants dépendants de solutions américaines. Cela concerne notamment les processeurs utilisés dans des ordinateurs ou des serveurs. Un processeur x86 « souverain » (mais gravé en 16 nm) ARM pourrait ici être une alternative intéressante, mais l'écosystème est encore très concentré autour de l'architecture x86. Notamment lorsqu'il faut un support large, sur le long terme et des produits performants. Des processeurs sous licence sont donc utilisés, développés par des sociétés conjointes avec AMD ou VIA. Dans le second cas, cela passe par la joint venture Zhaoxin créée en 2013 avec le gouvernement de la municipalité de Shanghai. Elle propose depuis des puces basées sur des architectures de VIA, destinées spécialement au marché chinois. On avait depuis vu des constructeurs les utiliser dans différentes machines vendues dans le pays.