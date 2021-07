En marge de l'évolution de ses solutions grand public et de sa gamme Insight pour entreprises, Netgear continue de déployer le Wi-Fi 6 dans des produits à mi-chemin, mêlant petit prix et besoins professionnels. Après le point d'accès WAX204, le WAX202 est ainsi annoncé à un peu moins de 100 dollars.

En novembre, Netgear ajoutait un point d'accès Wi-Fi 6 au sein de sa gamme Business, visant le marché SOHO (Small Office, Home Office), notamment les PME/TPE : le WAX204. Annoncé à 130 dollars il se contentait d'une gestion locale (sans Insight) avec tout de même la possibilité de gérer 3 SSID différents (public, employés, direction par exemple).

Aujourd'hui, il dévoile une version plus accessible et plus compacte de ce produit : le WAX202. Comme son grand frère, il est de type AX1800 : 600 Mb/s (2,4 GHz) + 1,2 Gb/s (5 GHz). Il gère le WPA3, trois SSID, un filtrage d'accès par adresse MAC et autres petites fonctionnalités attendues sur un tel produit.

On note néanmoins quelques différences subtiles, comme l'absence de bouton WPS ou de WMM. Il est également blanc, orienté à la verticale, à l'opposé du WAX204 (noir, à l'horizontale). Il ne propose que trois ports LAN en plus du WAN, tous à 1 Gb/s (RJ45), soit un de moins que son grand frère. Ses dimensions sont du même ordre (242 x 170 x 63 mm contre 236 x 184 x 57 mm), tout comme son poids : un peu moins de 500 grammes.