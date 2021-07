Final Fantasy XIV : Endwalker, le benchmark est disponible

Ce week-end, une vidéo dévoilait la scène du test créé sur la base du moteur et de l'univers de Final Fantasy XIV : Endwalker. Il est désormais possible de le télécharger, le fichier à récupérer pèse un peu plus de 2,2 Go.

Il s'agit d'une archive (zip) à décompresser. Il suffit ensuite de lancer l'exécutable principal. Square Enix précise qu'il faut au minimum Windows 8.1 et une carte graphique DirectX 11 pour le lancer. Une mise à jour du Framework .Net sera peut être également nécessaire. L'application contient différentes options exploitables dans le cadre du test.

Vous pouvez ainsi créer un personnage qui sera utilisé dans la scène et sera ensuite accessible dans le jeu, générer un rapport au format texte et bien entendu modifier les paramètres graphiques. Trois niveaux sont proposés : Standard, High et Maximum. Les deux premiers sont déclinés dans des versions pour PC fixe ou portable.

Tous les détails sont disponibles par ici, avec le détail des niveaux de score attendus.