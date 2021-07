Manjaro Linux publie une version compatible avec la carte Quartz64

Sa version ARM gère ainsi une dizaine d'autres produits du même genre : les Khadas Vim 2 et 3, Odroid C4 et N2(+), Pinebook (Pro), Pine64 LTS, Pine H64, Rock(Pro)64, Rock Pi 4B et 4C. La dernière version publiée ajoute la carte Quartz64 à cet ensemble. Il s'agit pour rappel de l'un des derniers modèles de Pine64 .

Elle exploite un SoC Rockchip RK3566 comprenant quatre cœurs Cortex-A55 à 2.0 GHz et une solution graphique Mali G52, jusqu'à 8 Go de LPDDR4, un port PCIe 4x, du réseau à 1 Gb/s. Le Bluetooth 5, Wi-Fi 5 et un module eMMC étant proposés en option. Tous les détails sont ici. La version 4 Go est proposée pour 60 dollars, la 8 Go pour 80 dollars.

La version de Manjaro ARM diffusée hier apporte donc le support de cette carte, avec des mises à jour des différents noyaux, de Plasama (5.22.2.1), Firefox (89.0.2) et de nombreux paquets. L'équipe précise au passage qu'une build hebdomadaire est désormais proposée pour la Quartz64, elle est diffusée sur Github.