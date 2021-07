Asustor officialise ses Drivestor 2 Pro et 4 Pro sous ADM 4.0, dès 269 euros

La société préfère néanmoins vanter « le tout nouveau logo de couleur or rose vient parfaire le design diamant » et évoquer les possibilités de ses nouveaux bébés : « Multitâchez facilement avec 2 Go de mémoire DDR4 qui augmentent efficacement jusqu'à 40 % tandis que le port Ethernet 2,5 Gigabit libère toute la puissance du RTD1296 et du NAS. Le RTD1296 apporte le transcodage matériel 4K H.265 aux Drivestor 2 Pro et Drivestor 4 Pro et garantit une diffusion en continu de vos films préférés et plus fluide que jamais grâce à la nouvelle fonction Media Mode ».

Elle ajoute qu'ils sont bien entendu livrés avec ADM 4.0. Leurs tarifs sont respectivement de 269 euros et 369 euros. Le modèle à 4 baies (AS3304T) est bien référencé à ce prix, tout comme celui à deux baies (AS3302T).