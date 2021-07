QNAP publie une première bêta de QTS 5.0 : IA, QuFTP, noyau Linux 5.10 et Wireguard

Après Asustor et son ADM 4.0, Synology et son DSM 7.0, c'est au tour de QNAP de renouveller son interface de gestion avec QTS 5.0. Ici aussi on a droit à la promesse d'une interface plus réactive, de meilleures performances mais aussi à quelques nouveautés. Le noyau Linux utilisé comme base est le 5.10.

Pour rappel, on a droit à la version 5.4 chez Asustor alors que Synology se limite encore à la version 4.4 seulement pour DSM 7.0 (testé sur un DS1621+). Cela permet à QNAP de bénéficier des dernières optimisations pour les CPU d'AMD, le cache SSD, la sécurité, etc. Mais aussi de gérer Wireguard via le prochain QVPN 2.0.

Comme son principal concurrent, QNAP promet une interface plus fluide et réactive, avec de nouveaux éléments didactiques, même si là aussi elle n'évolue pas vraiment dans son organisation générale.

TLS 1.3 est géré, tout comme l'authentification par paire de clés pour SSH (OpenSSL 1.1.1), plutôt qu'un mot de passe. D'autres petites améliorations sont là, comme l'affichage de miniature des PDF dans File Station. La société met aussi en avant la gestion des TPU introduite récemment pour accélérer les traitements liés à l'IA.

Elle présente ainsi son Drive Analyzer créé avec ULINK Technology « un moteur IA qui prédit la durée de vie estimée des disques, ce qui vous permet de prendre des mesures préventives pour empêcher la perte de données due à une panne de disque prédite ». Il n'est pour le moment proposé qu'au stade de simple bêta.

QuFTP : une approche toujours à l'opposé de Synology

Alors que certains pensent le protocole FTP mort et enterré, il est encore très populaire. QNAP propose ainsi QuFTP, qui gère à la fois les fonctionnalités de serveur et de client. La société veut ainsi rendre leur usage plus simple et sécurisée « avec la prise en charge du TLS/SSL. Grâce au tableau de bord centralisé et intuitif de QuFTP, les administrateurs peuvent contrôler et gérer sans effort toutes les activités liées au FTP depuis une seule interface ».

Il doit ainsi être plus simple de gérer les autorisations pour chaque dossier, les heures d'accès, de suivre les logs, de configurer des paramètres de QoS pour assurer un bon partage du débit, de disposer de notifications, de pouvoir ajouter des filigranes à des documents sortants. Une fonctionnalité proposée dans C2 Transfert (payant) chez Synology.

On note d'ailleurs qu'ici, il n'est pas question de services cloud ou de nouvelles fonctionnalités nécessitant de payer des licences, une pratique qui s'est pourtant développée chez QNAP ces dernières années. Mais la stratégie des deux constructeurs diffère grandement sur ce point, notamment à travers l'existence de QuTScloud.

Une quarantaine de NAS compatibles

QTS 5.0 est pour le moment compatible avec les NAS suivants, une liste qui devrait s'étoffer à l'avenir :

TS-328, TS-428, TS-230, D2 Rev-B

TS-231+, TS-431+, TS-131P, TS-231P, TS-431P, TS-131K, TS-231K, TS-431K, D2, D4, D4 Rev-B

TS-251B

TS-251D, TS-451D, TS-451D2

TS-253D, TS-453D, TS-653D, TS-453Dmini, HS-453DX, TBS-453DX,

TS-453Bmini, TS-253B, TS-453B, TS-653B, TS-453BT3, TS-253Be, TS-453Be

TVS-472XT, TVS-672XT, TVS-872XT

TVS-872X, TVS-672X

TVS-672N, TVS-872N

TS-473, TS-673, TS-873

TS-473A, TS-673A, TS-873A, TS-h973AX

TS-h2490FU

Ses nouveautés sont détaillées par ici, un formulaire vous permettant d'effectuer vos retours et commentaires. Notez que pour le moment, plusieurs accessoires ne sont pas gérés. De quoi indiquer que la route d'ici à la publication de la version finale va être longue. Cela devrait néanmoins être d'ici la fin de l'année.