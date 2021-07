Ubiquiti : déployons un premier point d'accès (nanoHD) avec un Switch 16 PoE... sans contrôleur

Comme nous l'avons évoqué dans la première partie de ce dossier, l'offre de solutions réseau d'Ubiquiti est assez large, diversifiée, bien que l'Américain soit surtout connu pour sa gamme Wi-Fi UniFi.

Elle tient son nom de sa gestion centralisée, avec une seule interface plutôt qu'une par produit grâce à un petit serveur nommé « contrôleur ». Une approche connue sous le nom de Software Defined Networking (SDN). Ce que l'on sait moins, c'est que la plupart de ces produits fonctionnent aussi de manière autonome.

Ainsi, si vous voulez commencer avec seulement un switch et un point d'accès, c'est possible sans avoir de contrôleur ou même de compte Ubiquiti. L'application mobile UniFi Network (disponible pour Android et iOS) suffit. Pour le vérifier, nous avons monté un petit réseau à base d'un switch 16 PoE et d'un point d'accès nanoHD.

Ce sera l'occasion de voir les fonctionnalités accessibles avec ce mode de fonctionnement et ses limitations.

Notre dossier sur l'offre d'Ubiquiti :

Réseau filaire, sans fil, SDN : à la découverte de l'offre d'Ubiquiti

UniFi Network : déployons un premier point d'accès (AP) avec un Switch 16 PoE... sans contrôleur

Dream Machine Pro : le routeur rackable à tout faire d'Ubiquiti (à venir)

UniFi Protect : installation et gestion d'une caméra G3 Flex (à venir)

Point d'accès nanoHD : petit mais costaud