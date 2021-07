Lorsque l'on parle solutions réseau pensées pour le grand public et les professionnels, on pense en général à des marques comme D-Link, Linksys, Netgear ou encore TP-Link. Mais petit à petit, l'américain Ubiquiti a su séduire un nombre croissant d'utilisateurs. Comment ? Pourquoi ? On analyse tout ça.

Ubiquiti vise, comme ses principaux concurrents, les entreprises et les particuliers à la recherche de solutions réseau, proposant des produits dans toutes les gammes de prix. Elle permet d'équiper des stades aussi bien que votre Home Lab, mais propose aussi des offres plus spécifiques, comme celle pour FAI locaux nécessitant des liaisons longue distance. Le tout en mêlant design réussi et fonctionnalités avancées.

« À la Apple » selon certains. Un rapprochement qui ne doit rien au hasard : son fondateur, Robert Pera, est passé par Cupertino, qu'il a quitté en 2005 après que son idée d'utiliser le Wi-Fi pour couvrir de très larges zones ait été ignorée. Mais la similitude entre les deux entreprises s'arrête là.

Car fort heureusement, Ubiquiti a su se préserver d’une approche fermée. Depuis ses débuts, elle a plutôt embrassé une « culture geek » assez forte. Encore aujourd'hui, on peut modifier le firmware de ses produits de la gamme EdgeMAX, installer le système de ses contrôleurs UniFi sur un simple Raspberry Pi ou même scanner certains équipements réseau avec une application de réalité augmentée (parce que pourquoi pas ?).

Pour se faire connaître des passionnés, elle a misé une bonne partie de sa communication sur les influenceurs dans les pays anglo-saxons. Alors qu'elle s'étend de plus en plus en Europe, notamment en France, nous avons cherché à comprendre son offre et tester plusieurs de ses solutions pour voir leurs avantages et inconvénients, dans le détail.

Notre dossier sur l'offre d'Ubiquiti :

Réseau filaire, sans fil, SDN : à la découverte de l'offre d'Ubiquiti

UniFi Network : déployons un premier point d'accès (AP) avec un Switch 16 PoE (à venir)

Dream Machine Pro : le routeur rackable à tout faire d'Ubiquiti (à venir)

UniFi Protect : installation et gestion d'une caméra G3 Flex (à venir)

Une gamme aux multiples aspects