Ubiquiti : switch PoE+ 8x 2,5 Gb/s + 2x SFP+, airFiber 60 HD et caméra AI 360

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un modèle fish-eye avec un angle de vue à 360°. Il intègre un capteur CMOS de 5 Mpixels et permet les prises de vue nocturnes (infra-rouge LED et Cut filter). Il peut ainsi effectuer des captures dans une définition de 1 920 x 1 920 pixels à 30 ips (H.264, MJPG). Son alimentation est de type PoE (802.3af).

Cette caméra se repose sur un SoC Ambarella Advanced Image Processing accompagné de 2 Go de LPDDR4. Elle intègre 8 Go d'eMMC et dispose d'un connecteur RJ45 à 1 Gb/s. Sa consommation maximale est donnée pour 8,6 watts. Elle dispose d'un micro pouvant être coupé de manière logicielle et d'une enceinte.

Ses dimensions sont de 147 mm de diamètre pour 49 mm d'épaisseur. Elle pèse 655 grammes, l'ensemble étant un mélange de polycarbonate et d'alliage d'aluminium avec un revêtement dur pour le dôme. Elle est certifiée IP X4 et IK08 pour la résistance. Ajoutez 30 grammes pour le kit de fixation mural en polycarbonate et acier inoxydable.

Elle peut ainsi être utilisée à l'extérieur dans une zone couverte mais aussi pour couvrir de larges surfaces. Elle est de type Pan Tilt Zoom (PTZ), fournie avec une couche logicielle permettant de détecter et suivre des personnes.

Côté tarif, comptez 249 euros HT, soit 298,80 euros TTC.

Un bridge compact pour liaison longue distance

La gamme airFiber gagne pour sa part un nouveau bridge lui permettant d'assurer des liaisons longue distance (jusqu'à 2 km annoncés) en utilisant la bande des 60 GHz mais dans un format compact. Le 60 HD vient ainsi compléter les actuels 60 et 60 LR avec son diamètre de 189 mm pour 89 mm d'épaisseur.

Il embarque un processeur Cortex A72 à quatre cœurs d'ARM, cadencé à 1,6 GHz, avec 2 Go de DDR4 et un GPS. Il est équipé d'un port réseau RJ45 à 1 Gb/s pouvant être utilisé pour une alimentation PoE passive (48 V, 0,65 A) avec un adaptateur fournie dans le bundle. Il consomme 29,31 watts au maximum selon le constructeur.

Mais il dispose également d'une cage SFP+ (10 Gb/s) puisqu'il est annoncé comme capable d'un débit maximal de 3,8 Gb/s et jusqu'à 6 Gb/s avec channel bonding. Il utilise un chiffrement WPA2-PSK (AES). Il est bien entendu prévu pour fonctionner en extérieur (IP66), avec un kit de montage et une résistance au vent ainsi qu'aux UV.

Il se positionne ainsi entre l'offre Building-to-Building Bridge et l'airBridge actuelle. Côté tarif, comptez 299 euros HT, soit 358,80 euros TTC l'unité. Il s'intègre à l'outil ISP Design et de configure (en Bluetooth) via l'application UISP.

Switch Enterprise 8 PoE : le Multi-Gig à l'honneur

On termine avec un nouveau switch, qui fait partie de la gamme Enterprise. Il est donc destiné à proposer des fonctionnalités sur la couche 3 (dans une prochaine mise à jour précise Ubiquiti). Comme pour le 48 PoE, il n'est composé que de ports à 2,5 Gb/s, huit au total. Ils sont accompagnés de deux cages SFP+ (10 Gb/s) pour l'Uplink.

Il ne s'agit pas d'un modèle rackable, il se veut compact, à poser sur un bureau. Ses dimensions sont de 200 x 248 x 44 mm pour 2,4 kg. Il est en polycarbonate, comme son kit de montage mural. Tous les ports RJ45 sont de type PoE+ (802.3 af/at) avec un budget total de 120 watts. Il intègre une alimentation de 150 watts.

En façade, on retrouve l'écran tactile de 1,3" désormais habituel chez Ubiquiti. Ce switch Enterprise 8 PoE est annoncé à 319 euros HT, soit 382,80 euros TTC. Il est prévu pour s'intégrer à un écosystème UniFi.