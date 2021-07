Synology DSM 7.0 : Hybrid Share, vos données dans le cloud mais avec un accès local

DSM 7.0 est plus qu'une refonte pour Synology. Le constructeur a cherché à articuler sont interface autour de son offre cloud C2, au-delà ce qui était déjà proposé via Hyper Backup. Le premier service, actuellement proposé en bêta avec 1 To offert, est Hybrid Share. Mais à quoi ça sert ? On vous explique tout.