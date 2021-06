Intel travaille à une version HBM de Sapphire Rapids, AMD ferait de même pour Zen 4

Il y a quelques semaines, Intel présentait ses processeurs Xeon Scalable de 3e génération (Ice Lake). Leur remplaçant est déjà connu, des exemplaires de test circulant ici ou là. Il s'agit de Sapphire Rapids, évoqué ces derniers mois par Raja Koduri puis Pat Gelsinger. Il doit représenter une forme de retour en grâce d'Intel face à AMD.

Intel effeuille Sapphire Rapids

Bien que gravés en 10 nm, exploitant l'architecture Willow Cove des processeurs pour PC portables Tiger Lake, ces processeurs seront en effet en avance de phase sur plusieurs points face aux EPYC d'AMD. Ils gèrent en effet la DDR5 et le PCIe 5.0/CXL 1.1, via la plateforme Eagle Stream (LGA 4677). Et peu à peu, Intel en dit plus à leur sujet.