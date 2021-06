WAX630 : Netgear annonce son point d'accès tri-bande (AX6000) et PoE++, gérable via Insight

L'étendue de la gamme WAX de Netgear continue. Après les modèles WAX610(Y) en août dernier et le WAX620 en avril, le constructeur dévoile son WAX630. Celui-ci apporte plusieurs nouveautés.

Outre ses solutions clé en main Orbi Pro , Netgear dispose d'un ensemble de points d'accès au sein de son offre pour entreprises, gérables localement ou via son offre SDN dans le cloud : Insight .

Aujourd'hui, c'est au tour du WAX630, un point d'accès Wi-Fi 6 tribande : 1,2 Gb/s (2,4 GHz) et 2x 2,4 Gb/s (5 GHz). Il est donc de type AX6000. Ses fonctionnalités sont identiques aux deux autres modèles. Il ne peut ainsi pas faire office de routeur. Sa consommation est supérieure à celle de ses petits camarades. On passe ainsi de 15,3 et 25,5 watts à 30,1 watts. Ce produit est donc PoE++ (802.3bt). Il peut fonctionner en PoE (802.3af) à 50 % de débit.

Son alimentation DC 12 V est aussi différente, lorsqu'elle est fournie, passant de 2,5 à 3,5 A. Les dimensions du WAX630 sont de 266,61 x 268,29 x 55,5 mm pour 956 grammes. Il est garanti cinq ans, un an d'abonnement Insight Premium est inclus comme c'est désormais la coutume chez Netgear. Côté tarif, il est annoncé à 330 euros en Europe, devant être disponible sous peu. Sur Amazon, il encore n'est proposé que par des revendeurs tiers.