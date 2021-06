Synology DSM 7.0 est disponible pour certains NAS : comment se mettre à jour

Comme annoncé la semaine dernière par Synology, la version 7.0 de son Disk Station Manager (DSM) est désormais disponible, après plus de deux ans d'attente. Tous les NAS compatibles ne sont pas concernés pour le moment. On vous explique la procédure à suivre pour sauter le pas.

Pour le moment, seuls les NAS grand public sont concernés : ceux des séries j, value et plus. Les modèles haut de gamme et pour entreprise, des séries xs(+), SA et FS devront attendre le trimestre prochain. Pour rappel, outre les modèles 2021, la liste de compatibilité qui avait été communiquée pendant la phase de test est la suivante :

Cela fait des années que Synology travaille à la nouvelle version de DSM, revue de fond en comble, devant être plus réactive, moderne et apportant de nombreuses petites nouveautés. Après de multiples retards, une version bêta était diffusée en décembre dernier, puis la release candidate début juin. La version finale est enfin là.

Pour savoir si votre NAS est concerné, rien de plus simple : rendez-vous dans le Centre de téléchargements, indiquez NAS dans le type de produit puis la référence de votre modèle. Cette dernière est indiquée dans le Panneau de configuration de DSM 6.x (onglet Centre d'infos) ou en façade sur votre NAS (en bas à droite en général).

Dans notre cas, il s'agissait du DS1621+ que nous avions testé en novembre dernier. En haut à droite des résultats de recherche, un sélecteur de « Version du SE » est disponible, placé sur la 6.2 par défaut. Si DSM 7.0 est disponible pour votre NAS, il sera possible de le sélectionner afin de faire apparaitre les éléments correspondants :

Vous pourrez alors télécharger DSM 7.0 sous la forme d'un fichier PAT, nécessaire pour la mise à jour manuelle. En effet, la procédure automatique ne sera pas proposée avant au moins quelques semaines, a prévenu Synology.

Effectuer la mise à jour

Rendez-vous ensuite dans l'interface de votre NAS, ouvrez le Panneau de configuration dans la section mise à jour et restauration. Ici, DSM 6.2.x sera indiqué comme la version la plus récente en date. Demander à effectuer une mise à jour manuelle. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous permettant de sélectionner le fichier PAT et lancer la procédure.

Vous serez alors prévenu que la mise à jour de DSM nécessite 10 à 20 minutes, celles des paquets pouvant durer plus ou moins longtemps selon les cas et ce que vous avez d'installé. Cela peut demander plus d'une heure. Il faut aussi vous attendre à ce que certains paquets ne soient pas encore parés pour DSM 7.0.

Ne vous inquiétez pas, en cas de souci nous avons publié un guide expliquant comment revenir à DSM 6.0. Comme toujours, pensez à effectuer une sauvegarde des données importantes avant de sauter le pas.

La procédure en pratique

Comme annoncé par Synology, le passage à DSM 7.0 est assez rapide. Une fois la procédure terminée, le NAS redémarre et migrera ensuite les paquets installés sur votre système.

Une présentation des nouveautés vous sera alors proposée, cette version se voulant plus didactique dans son approche, avec parfois des notifications vous proposant d'activer ou de vous présenter telle ou telle fonctionnalité. Vous pourrez alors parcourir l'interface pour vous familiariser avec elle. Son organisation change peu.

Pensez à regarder du côté des options de sécurité, une procédure de double authentification avec la biométrie ou les clés de sécurité pouvant être utilisée. Nous reviendrons plus en détail sur les différentes nouveautés de DSM 7.0 au fil des semaines à venir, maintenant que la version finale est là.