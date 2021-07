AMD s'apprête à lancer ses Radeon RX 6600 (XT)

C'est au tour de PowerColor d'apporter la confirmation (retirée depuis) que l'ont ne devrait plus attendre très longtemps avant de voir les Radeon RX 6600 (XT) débarquer sur le marché, avec le nouveau GPU Navi 23.

On s'attendait d'ailleurs à ce que ces cartes arrivent plus tôt dans l'année, mais les déclinaisons mobiles ont finalement été privilégiées. Sans doute pour laisser le temps au marché des cartes graphiques de se calmer un peu, après la folie de ces derniers mois, alimentée par la hausse fulgurante des cryptomonnaies.

Selon nos confrères de Videocardz, ces modèles disposeraient respectivement de 1 792 et 2 048 unités de traitement, contre 2 560 pour les RX 6700 XT (Navi 22) et 3 840 pour les RX 6800 (Navi 21). La quantité d'Infinity Cache serait aussi réduite : 32 Mo contre 96 et 128 Mo. Des caractéristiques proches des modèles Pro/Mobiles.