AMD officialise son kit 4700S issus des nouvelles Xbox... avec un visuel de processeur Intel

Cela fait quelques mois que l'on entend parler du kit 4700S d'AMD, exploitant le SoC des nouvelles Xbox. Il vient d'être officialisé par l'entreprise, ayant droit à sa page dédiée et un manuel. On apprend qu'il comprend une carte mère, le processeur et ses 8/16 Go de GDDR6 soudés, et un ventirad. La puce est un modèle Zen 2 (7 nm) à huit cœurs.

La sécurité et TPM sont mis en avant, on peut en effet s'attendre à ce que cette solution soit présentée comme « Windows 11 Ready ». La partie graphique du SoC semble inactive, il faut donc utiliser une carte graphique tierce. Un port PCIe 2.0 x4 (x16 physiquement) est présent pour cela. On retrouve aussi deux ports S-ATA mais aucun M.2.