Box domotique Enki : Leroy Merlin arrête l'abonnement, les produits offerts aux clients

Cela fait quelques temps qu'il n'est plus possible de souscrire à un abonnement pour obtenir la box Enki de Leroy Merlin. Il n'est donc pas étonnant que l'entreprise officialise l’arrêt de cette formule dans un email envoyé aux clients concernés, précisant que la box et les produits loués leur sont offerts.

Cela fait quelques années que Leroy Merlin propose une box domotique maison, Enki. Elle était commercialisée à la vente et même via une offre d'abonnement. L'année dernière, nous avions d'ailleurs découvert qu'il était possible de la louer à partir de 1 euro par mois . L’enseigne avait rapidement imposé un minimum de commande .

Il est précisé que « les produits bénéficieront selon leur situation spécifique, des garanties et des modalités de SAV apportés par Leroy Merlin lors des achats effectués en magasin ». Un avenant est fourni en pièce jointe à l’email que nous avons pu consulter et sera également envoyé par courrier.

Toujours pas de batterie de secours et de LoRa

Désormais, la seule possibilité de profiter de la box Enki pour un nouveau client est de donc l’acheter, à 119 euros, alors qu’elle était pour rappel vendue 109 euros lors de son lancement. L’offre de remboursement de 70 euros pour l’achat d’accessoires (parmi une sélection) en même temps que la box reste d’actualité.

Malgré les promesses répétées depuis le lancement d’Enki, deux fonctionnalités sont toujours aux abonnés absents : la batterie de secours et la connexion bas débit (via LoRa) pour le « passage de messages importants ». Enki reconnait le retard, mais rejette la faute sur un de ses partenaires (c’était en juin 2020, mais la situation n’a toujours pas évolué) :

« Après de multiples annonces, nous devons nous rendre à l'évidence que l'opérateur télécom avec lequel nous travaillions ne souhaite pas qu'ENKI puisse exploiter cette technologie.

Nos modules sont prêts, les développements terminés: il ne reste que les tests à faire sur le territoire pour enfin les commercialiser. Or l'opérateur "historique" avec lequel nous sommes en discussion depuis 2018, et qui commercialise depuis peu sa solution "Maison Connectée" qui n'utilise même pas le bas débit, traine et n'honore plus ses engagements

malgré tous les échanges au plus haut niveau chez cet opérateur, leur organisation décisionnelle est un labyrinthe dans lequel nous sommes pris en otage ».

« Je ne me risquerai plus à donner une date tant que rien ne sera à nouveau signé, testé et fonctionnel », ajoutait alors Pierre-Yves, un membre de l’équipe et « leader Enki ». Un an après ce message, la batterie et la connexion bas débit LoRa ne sont toujours pas proposés aux clients. La question est donc de savoir qu'elle sera la nouvelle stratégie de l'entreprise.