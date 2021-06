Qu'est-ce que TPM 2.0, comment le détecter et l'activer ?

Microsoft a dévoilé hier les nouveautés attendues pour Windows 11, attendu pour cet automne. L'éditeur en a profité pour évoquer ses prérequis matériel et logiciel, plus élevés qu'auparavant. On y trouve la mention du TPM 1.2 et 2.0, une solution de sécurité qui n'est pas toujours activée par défaut. On vous explique.