Canonical adapte Ubuntu aux cartes HiFive Unmatched et Unleashed de SiFive (RISC-V)

« Canonical annonce si régulièrement le support de nouveaux composants que le portage d'Ubuntu sur une nouvelle architecture peut passer sous les radars. Mais aujourd'hui, nous avons une grande nouvelle », annonce l'entreprise dans un billet de blog . Et pour cause, elle s'est associée à SiFive pour le support de ses SoC RISC-V.

Des entreprises comme SiFive viennent ensuite développer des solutions plus ou moins prêtes à l'emploi pour ceux voulant fabriquer des puces adaptées à leurs besoins à moindres frais. La société, qu'Intel semble chercher à acquérir, propose également des cartes mères avec SoC intégrés, prêtes à l'emploi.

De quoi pousser Canonical à miser sur ce nouveau « cheval » en pleine ascension, comme elle l'a fait avec d'autres initiatives, les cartes de la fondation Raspberry Pi par exemple. Une première image d'Ubuntu 21.04 est ainsi disponible pour les cartes HiFive Unmatched et Unleashed. La première devra attendre la 20.04.3 pour disposer d'une mouture avec support à long terme (LTS). La seconde a d'ores et déjà droit à une image d'Ubuntu 20.04.2 LTS :

Elles peuvent être utilisées via qemu, un guide étant disponible par ici, un forum de discussion par là.

Si différentes distributions Linux ont déjà proposé ou travaillent à des versions adaptées à des architectures RISC-V (voir ici ou là par exemple), c'est un pas important qui est franchi ici puisque le processus de validation de ces cartes par Canonical se veut complet, potentiellement source d'usage dans des solutions en production à terme.

Il faudra maintenant suivre le portage de l'ensemble des applications et pilotes présents dans les dépôts, le soutien par les développeurs en général et les grands constructeurs en particulier. AMD, Intel et NVIDIA porteront-ils leurs pilotes graphiques pour que leurs cartes puissent être utilisées sur des machines à base d'architectures RISC-V par exemple, avec leurs couches logicielles ROCm, OneAPI et CUDA ? L'avenir nous le dira.