Synology : DSM 7.0 le 29 juin, C2 gagne de nouveaux services, un routeur Wi-Fi 6 arrive

Nous ne reviendrons pas ici en détails sur l'historique de l'interface DSM de Synology, nous lui avons déjà consacré un article dans notre second magazine, désormais en ligne. Nous y avions abordé le passage de la branche 6.2 à la 7.0 bien plus difficile que prévu. Cette dernière était au départ attendue au premier semestre 2019.

Elle n'a eu de cesse d'être repoussée depuis. Pour se justifier, le constructeur évoque la multitude d'éléments améliorés et retouchés dans les tréfonds du système qui se veut plus rapide, plus moderne, un peu mieux organisé. L'utilisateur habitué n'y sera néanmoins pas perdu, de nombreux éléments restant à leur place.

Ces derniers mois, les choses se sont néanmoins accélérées. En septembre 2020 une préversion était proposée, suivie d'une bêta en décembre. Le 1er juin, c'était au tour de la Release Candidate (RC). On s'attendait donc à une version finale avant les vacances. Ce sera bien le cas : la date est désormais fixée au 29 juin.

Synology précise que cela ne concernera que « certains produits des séries Plus, Value et J. Les périphériques des séries XS, SA et FS bénéficieront de mises à jour plus tard au cours du quatrième trimestre 2021 ». Mais aussi que la distribution se fera via un téléchargement et une mise à jour manuels. C'est seulement au fil des semaines que la procédure automatique sera généralisée à tous les modèles compatibles et dans l'ensemble des pays.

DSM 7.0 : dernière ligne droite