Pat Gelsinger réorganise Intel, nominations et départ au programme

Comme un symbole (Gelsinger avait été pressenti comme PDG d'Intel il y a de nombreuses années, mais le profil plus financier et politique de Bryan Krzanich lui avait été préféré), c'est à des femmes et des hommes de technique qu'il confie les rênes des entités concernées par cette réorganisation, principalement des nominations internes.

Serveur : calcul et réseau séparés, Intel n'est plus hyperconvergé

Il commence par scinder le Data Platform Group (DPG) en deux. Navin Shenoy, vice président exécutif qui était à sa tête, quittera Intel le 6 juillet après plus de 13 ans dans l'entreprise. Contesté en interne, il était pressenti sur le départ. Son dernier grand acte aura été le lancement des Xeon Scalable de 3e génération.