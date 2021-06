SiFive (RISC-V) annonce ses cœurs P270, P550 et s'associe à Intel

Le P270 est « le premier processeur pour Linux avec un support complet de l'extension Vector 1.0 rc de RISC-V », précise la société. Le P550 promet pour sa part des performances supérieures, avec un niveau donné à 8,65 points par GHz pour SPECInt 2006 , ce qui en fait « le processeur RISC-V le plus performant ». Comptez 4,6 points par GHz pour le P270.

Comme nous l'évoquions récemment , SiFive est une société qui s'est construite autour de l'architecture ouverte RISC-V afin de proposer un ensemble de solutions plus ou moins clé en main, allant de la carte prête à l'emploi aux blocs d'IP à intégrer à vos propres puces. Elle vient d'annoncer deux nouveaux cœurs de processeur : les P270 et P550.

P270 : 8 stage, dual-issue, in-order, RV64GCV, Vector Extension 1.0 rc, SiFive Recode

P550 : 13 stage, triple-issue, out-of-order, RV64GCV (dérivé de l'U84), jusqu'à 4 cœurs

La course est en effet lancée pour faire de cette architecture une alternative à x86 et ARM au-delà du domaine des solutions embarquées, certains travaillant déjà à son intégration dans le domaine des supercalculateurs, à la marge pour le moment. C'est notamment le cas de l'European Processor Initiative (EPI), l'utilisant dans ses accélérateurs.

Le P550 est présenté comme nécessitant autant d'espace au sein d'une puce pour quatre cœurs qu'un cœur ARM Cortex-A75, avec « un avantage significatif en termes de performances/mm² », sans que l'on sache si c'est à gravure identique. Ni dans quelles conditions et dans quelles mesures ces performances sont relevées.

Pour le Dr. Yunsup Lee, co-fondateur et CTO de Si-Five, c'est une étape importante qui vient d'être franchie, l'objectif étant surtout pour le moment de diversifier le catalogue de solutions proposées aux clients de l'entreprise. C'est aussi l'occasion d'une association avec Intel, comme annoncé en mars.

Mais cela se fait dans un contexte particulier, la société étant soupçonnée de vouloir se payer SiFive pour 2 milliards de dollars afin de l'intégrer à son offre de blocs d'IP proposés en complément de ses cœurs x86, parties graphiques, accélérateurs, solutions réseau, etc. Pour le moment, il s'agit uniquement d'un partenariat industriel.

Le P550 a en effet été conçu avec Intel pour être intégré à sa plateforme Horse Creek, bénéficiant de la gravure en 7 nm du fondeur et ses contrôleurs DDR et PCIe. Il s'agit d'une première grande démonstration de ce que peut donner sa stratégie IDM 2.0 à travers l'ouverture de l'IFS à des solutions tierces.

Reste maintenant à savoir dans quels produits et pour quels marchés cette solution a été pensée. Des présentations doivent être effectuées dans le cadre d'un webinaire qui se tiendra le 14 juillet prochain.

SiFive a de plus en plus de succès

SiFive rappelle au passage que ses solutions sont de plus en plus adoptées par de grands noms du secteur. Récemment on apprenait que le X280 de la gamme Intelligence (pour l'IA) avait retenu l'attention de Tenstorrent, une société présidée par Jim Keller (passé par AMD, Apple, Intel ou Tesla) dont il est aussi directeur technique.

Samsung a pour sa part opté pour la gamme U7 dans la gamme Essential, un SoC étant en co-développement avec SEMIFIVE dans le domaine de l'IA, OpenFive travaille à une puce en 5 nm avec TSMC, etc.