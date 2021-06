Rocket XTRM-Q : Sabrent lance un SSD compact Thunderbolt 3 de 16 To, avec RAID

Concilier performances, compacité et gros débits, c'est désormais possible avec les SSD et des connectiques modernes comme l'USB 3.x, USB4 ou Thunderbolt 3. Sabrent s'y essaie aujourd'hui avec un modèle de pas moins de 16 To, sur lequel on sait trop peu de choses au regard de son prix.

Sabrent se fait remarquer ces dernières années par ses solutions de stockage différentes, qui partent parfois dans l'extrême, outre quelques coups marketing comme avec ses SSD pensés pour Chia Network.

Hier, l'entreprise a dévoilé un nouveau SSD externe compact d'une capacité de 16 To dans la gamme Rocket XTRM-Q. Il intègre deux SSD de 8 To pouvant être montés en RAID 0, 1 ou JBOD, le tout étant certifié Thunderbolt 3. Sa coque est composé d'aluminium, facilitant les échanges thermiques et donc le refroidissement. Si vous préférez éviter de l'abîmer, une protection souple est fournie dans le bundle.

Côté débits, comptez 1 400 Mo/s en lecture sur un seul SSD, un peu moins en écriture, le double en RAID 0. Rien n'est précisé concernant un éventuel cache SLC, l'endurance, etc. Même le type de NAND Flash utilisé n'est pas indiqué. Dommage pour un produit vendu à pas moins de 2 900 dollars, soit 0,177 euro le Go.

Pour rappel, la gamme Rocket XTRM-Q comporte déjà des références de 500 Go à 8 To, proposées entre 230 et 2 000 dollars. Il est également possible d'acheter le boîtier à deux emplacements NVMe vide (EC-T3DN) pour y placer vos propres SSD. Il est annoncé sur le site du constructeur à 250 dollars, mais est d'ores et déjà affiché à 150 dollars sur Amazon. Ce produit n'est par contre pas encore proposé sur la version française de la boutique en ligne.