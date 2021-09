Logitech Bolt : une connexion sans fil « sécurisée » pour claviers et souris

Avec Bolt, Logitech vise principalement les professionnels voulant renforcer la sécurité des connexions sans fil de leurs claviers et souris. Cette technologie s’appuie sur le Bluetooth 5 Low Energy, avec une couche de chiffrement supplémentaire… en espérant que la mauvaise aventure d'Unifying ne se reproduise pas.

Avec sa dernière annonce, Bolt, il s'attarde sur la question de la sécurité. Le niveau de cette dernière dépend pour rappel du maillon le plus faible. Disposer des serveurs les mieux sécurisés au monde ne sert par exemple à rien si un utilisateur laisse trainer son mot de passe ou dipose d'un logiciel espion sur sa machine locale.

Cette technologie est présentée comme une « connexion sans-fil sécurisée, signal robuste et une compatibilité multiplateforme pour les souris et les claviers » combinant Bluetooth LE et le « Mode de sécurité 1, niveau de sécurité 4 – parfois appelé Mode Normes fédérales américaines de traitement de l'information (FIPS) ».

Des fonctionnalités maison sont ajoutées pour « réduire la vulnérabilité lorsque des dispositifs sont couplés à un récepteur USB Logi Bolt ». Le fabricant affirme que cela « garantit qu’un produit sans fil Logi Bolt et son récepteur Logi Bolt ne peuvent communiquer qu’entre eux ». Un récepteur USB Bolt peut gérer jusqu’à six périphériques différents.

Il est compatible avec une large gamme de systèmes d’exploitation : Android, Chrome OS, iOS, iPadOS, Linux, macOS et Windows. Un ebook est disponible ici pour ceux qui voudraient plus de détails. Une solution qui doit ainsi prendre la suite d'Unifying pour laquelle une faille avait été découverte en 2019 par Marcus Mengs.

On espère que cette mésaventure ne se reproduira pas avec Bolt.

Des connexions plus robustes, six produits annoncés

Bolt est aussi plus performant selon l’entreprise : il garantit « des connexions fortes, même dans les environnements sans fil encombrés par les interférences des points d'accès Wi-Fi ou des dispositifs sans fil environnants ».

La portée est d’une dizaine de mètres – la même qu’en Bluetooth (Bolt s’appuie sur la version 5.0 de cette norme) – « avec une latence jusqu'à 8 fois inférieure », selon les tests du constructeur. Pour le moment, seulement six produits Bolt sont disponibles : trois souris, deux claviers et un combo. Ils peuvent également se connecter en Bluetooth si besoin. Les tarifs ne sont pas précisés, hormis pour un adaptateur USB seul qui est proposé à 12,99 euros.