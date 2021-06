OVHcloud passe à Zen 3 à sa manière : des 5600X/5800X dans ses serveurs Game

Alors que les fournisseurs de services cloud passent peu à peu à Zen 3, OVHcloud n'a toujours pas évoqué ses projets en la matière. Le Roubaisien a pourtant commencé à intégrer les processeurs AMD à ses serveurs il y a quelques années, étant même partenaire de lancement des EPYC 7002. Cette fois, ça n'a pas été le cas.

On apprend néanmoins que les Ryzen de série 5000 sont désormais utilisés pour certains de ses serveurs dédiés. « Bénéficiez d’un confort de jeu optimal avec une latence la plus faible possible ! ⚡ Avec la nouvelle gamme de serveur #Game découvrez la puissance des processeurs AMD #Ryzen de dernière génération » précise le tweet d'annonce.

Pour le moment, deux machines sont indiquées comme disponibles, dans quatre centres de données : Game-1 avec un Ryzen 5 5600X et 32 Go de mémoire, Game-2 avec un Ryzen 7 5800X et 64 Go de mémoire. Dans les deux cas on a droit à deux SSD, de 500 Go ou 960 Go respectivement. La bande passante est de 1 Gb/s.