D'AWS Nitro à VMware Monterey : comment SmartNIC, DPU et IPU transforment les datacenters

Lorsque l'on parle d'évolutions dans le domaine des serveurs et des datacenters, on pense souvent aux derniers CPU, GPU, cartes réseaux, switchs/routeurs ou encore aux systèmes de refroidissement. Mais depuis quelques années, bien d'autres révolutions sont en cours, notamment celle des « SmartNIC ».

Pour beaucoup, un datacenter, notamment dans le domaine des offres cloud, c'est un empilement de serveurs faisant énormément de bruit, reliés à des équipements réseau au sein de salles maintenues à une température fixe par les hébergeurs. Les faire évoluer revient à utiliser de nouveaux composants, des liens plus rapides, etc.

Des infrastructures en pleine mutation

Bien entendu, il y a aussi toute la couche logicielle pour le provisionnement, l'orchestration et le déploiement de tout ce petit monde : machines virtuelles (VM), différents services, etc. C'est d'ailleurs ce qui a favorisé la montée en puissance de « l'hyper convergence » ces dernières années, avec des serveurs à tout faire plutôt que des baies dédiées pour les différents besoins tels que la puissance de calcul, les fonctions réseau ou le stockage.

On l'oublie d'ailleurs souvent, mais une bonne partie de la valeur créée est dans le logiciel. Là aussi, les évolutions sont constantes, et en quelques années on a connu de gros changements à travers l'utilisation de plus en plus courante des conteneurs, de services comme kubernetes/docker, le serverless, etc.

Mais il ne s'agit là que des aspects les plus visibles de ce qui fait un datacenter. Et à y regarder de plus près, on distingue de multiples petites révolutions qui sont en train de changer les habitudes de l'ensemble du marché. Et ceux qui sauront prendre le mieux ces virages seront sans doute les gagnants de demain.

Mais si le passage progressif à des solutions ARM ou le recours de plus en plus massif aux GPU sont celles qui font le plus parler, la plus profonde est également la plus silencieuse : celle des SmartNIC qui bouleversent tout.

Au commencement était AWS Nitro