AMD Fidelity FX Super Resolution : 7 jeux à son lancement, Far Cry 6 pour plus tard

Pour rappel, ces technologies visent à améliorer les performances en effectuant un rendu graphique dans une définition inférieure à celle d'affichage. Une mise à l'échelle est ensuite effectuée. NVIDIA a généré son modèle via une IA maison et l'applique avec l'aide de ses Tensor Cores. AMD opte pour une approche plus classique.

Après plusieurs années de promesses et des mois de teasing, AMD a enfin levé le voile sur sa technologie open source Fidelity FX Super Resolution (FSR) à l'occasion du Computex de Taipei. On en apprenait néanmoins peu à son sujet, le constructeur ayant simplement livré quelques chiffres côté performances et indications sur le nombre de niveaux de qualité proposés. Le lancement est attendu pour le 22 juin, sur Radeon et GeForce.

Il sera ainsi intéressant de voir laquelle sera la plus efficace en termes de rapport qualité/performance. Malheureusement, on ne pourra pas le faire sur un même jeu. Car FSR n'est supporté par aucun titre gérant DLSS. Ils seront d'ailleurs assez peu au lancement. AMD avait évoqué un support par « 10 studios et moteurs de jeu en 2021 » en plus des « 100 CPU et GPU », une manière de noyer le poisson pendant la conférence.

7 jeux au lancement, mais ça ira mieux ensuite

Nous avions pu confirmer qu'ils ne seraient qu'une poignée pour le lancement de la semaine prochaine. Depuis, la liste s'est légèrement étendue à en croire nos confrères de Videocardz qui évoquent 7 titres : 22 racing series, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, KingShunt, Terminator Resistance et The Riftbraker. Aucune grande licence, donc.

Pour rassurer, la société évoque 12 jeux qui intègreront cette technologie, dont Far Cry 6. La liste est ici plus glorieuse puisqu'il est question d'Asterigos, Baldur's Gate III, DOTA 2, Edge of Eternity, Farming Simulator 22, Forspoken, Myst, Necromunda : Hired Gun, Resident Evil Village, Swordsman Remake et Vampire The Masquerade : Bloodhunt.

Aucune date n'est néanmoins donnée. Il en est de même pour la liste de 44 studios qui doivent produire des jeux intégrant FSR un jour ou l'autre. Mais cela montre que cette solution est destinée à être présente largement. Reste maintenant à juger du résultat sur pièces. Pour rappel, NVIDIA avait aussi connu des intégrations modestes au lancement de DLSS, avec des résultats assez mitigés. La situation s'étant largement améliorée depuis.

Espérons néanmoins que les initiatives des intégrations au sein des moteurs tels que l'Unreal Engine 5 permettent de systématiser la présence de telles options, bénéfiques pour ceux disposant d'une carte graphique milieu de gamme. Cela évitera que les joueurs aient à choisir leurs GPU en fonction de leurs jeux préférés.