NVIDIA annonce la version industrielle de son module Jetson AGX Xavier

En 2018, NVIDIA dévoilait sa nouvelle gamme AGX basée sur le SoC Xavier au sein de son offre de modules Jetson, avec un kit de développement, puis des déclinaisons pour le marché automobile notamment. Un an plus tard, une version allégée du module, avec 8 Go de mémoire, était à son tour annoncée, puis le Compute Module Xavier NX.

Depuis, la société s'était concentrée sur Jetson Nano et sa déclinaison 2 Go. Outre la conception de nouveaux modules attendus pour 2022 (Orin) et 2023 (Nano Next), c'est sur la couche logicielle que se sont portée les efforts ces derniers mois. Le Jetson SDK 5.0 étant en effet en préparation, une préversion est attendue pour cet été.