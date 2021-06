Razer : chargeur USB GaN « jusqu’à 130 watts », portable Blade 14, écran THX Raptor 27

Le constructeur annonce aussi le retour de son ordinateur portable Blade 14, « après une absence de trois ans ». La machine est cette fois animée par un processeur AMD Ryzen 9 5900HX (Zen 3, 8C/16T) avec 16 Go de mémoire et 1 To de stockage (SSD PCIe 3.0 x4). Trois configurations sont disponibles :

Écran FHD 144 Hz (100 % DCI-P3) avec GeForce 3060 : 2 199,99 euros

(100 % DCI-P3) avec GeForce : Écran QHD 165 Hz (100 % sRGB) avec GeForce 3070 : 2 599,99 euros

(100 % sRGB) avec GeForce : Écran QHD 165 Hz (100 % sRGB) avec GeForce 3080 : 3 199,99 euros

Quelle que soit la version, un « système de refroidissement par chambre à vapeur » est présent. Il permet de dissiper « silencieusement et efficacement la chaleur grâce à l’évaporation et à la condensation d’un fluide interne », avec l’aide de « deux ventilateurs à profil ultra bas, dont chacun comporte 88 pales d'une épaisseur de 0,1 mm seulement »… des promesses qu’il faudra vérifier dans la pratique, notamment sur le silence.

USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6, THX Spatial Audio, caméra IR

La connectique comprend quatre ports USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) : deux Type-A et deux autres Type-C avec alimentation et Display Port 1.4 (Alt Mode). Le portable se recharge via de l‘USB Type-C en Power Delivery 3.0.

Une sortie vidéo HDMI 2.1 et une prise jack combo pour le micro et le casque complètent la connectique. La machine fait l’impasse sur le Thunderbolt 3.0 et l’USB4. On retrouve aussi un clavier RGB Chroma avec des touches rétroéclairées, un module TPM, une caméra infrarouge HD (1 Mpixel, 720p) compatible Windows Hello, du Wi-Fi 6 et un son THX Spatial Audio. La batterie lithium-ion intégrée (61,6 Wh) permet d’obtenir une autonomie pouvant atteindre 12h. Le fabricant annonce des dimensions contenues de 319,7 x 220 x 16,8 mm pour un poids de 1,78 kg.

Pour rappel, Alienware annonçait également un PC portable pour joueur avec un CPU d'AMD et une GeForce RTX de NVIDIA, le tout dans un châssis ultra-fin. Un choix étonnant alors que l'un et l'autre travaillent de leur côté à des optimisations pour la gestion de l'énergie en cas de combinaison AMD/AMD ou Intel/NVIDIA.

Razer Raptor 27 : 1440p, 165 Hz et certification THX

Passons au nouvel écran Razer Raptor 27, avec une définition de 2 560 x 1 440 pixels, un taux de rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Le fabricant affirme qu’il s’agit du « premier écran PC au monde à obtenir la certification THX ». « Il a subi plus de 400 tests individuels pour s'assurer que les couleurs, les tons et les images sont affichés comme leurs créateurs l'avaient prévu, pour une qualité d'image et un niveau de détail étonnants ». ajoute-t-il.

Il est compatible avec les technologies AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync, il est également certifié HDR400 et prend en charge 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Comme bon nombre de produits du constructeur, l’écran dispose d’un système Chroma RGB sur son pied, qui peut être contrôle l’application Synapse 3.

Le Raptor 27 sera disponible au début du 3e trimestre au prix de 999,99 euros. En option, un adaptateur VESA est proposé afin d’installer l’écran sur un support compatible. Il est vendu 99,99 euros tout de même.

Un casque aux couleurs de Six Siege Special Edition

Enfin, le constructeur annonce une édition spéciale Six Siege Special Edition de son casque BlackShark V2 Pro, dont il reprend exactement les mêmes caractéristiques. Pas de changement non plus sur le prix : il est proposé à 199,99 euros, avec une disponibilité immédiate selon Razer.