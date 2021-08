Bleujour Octo : Intel Tiger Lake, 2x 2,5 Gb/s et jusqu'à quatre écrans pour un mini PC

Historiquement, Bleujour s'est faite connaître avec ses Kubb, des machines cubiques (d'où le nom) au sein desquels on trouvait un NUC d'Intel (la tête en bas), avec un système de refroidissement passif ou actif selon les cas et un boîtier... parfois en bois. Depuis, la société s'est adaptée à des cartes plus imposantes, avec les Move² et Ultimate ou le Wave.

Récemment, elle a annoncé une mise à jour d'une partie de sa gamme pour passer à des processeurs plus récents, dont les Core de 11e génération (Tiger Lake). On pouvait ainsi les trouver dans son dernier châssis aluminium : Octo. Presque carré mais pas cubique, ses dimensions sont de 132 x 122 x 64 mm. On y trouve toujours un NUC retourné, avec deux petites antennes en façade pour les connexions Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 (Intel AX201).

Une machine bureautique donc, mais pas si classique qu'elle n'y paraît de prime abord.

Un châssis « VESA ready », personnalisable