Rachat de SiFive (RISC-V) : Intel pourrait préparer « le coup d'après »

En pleine préparation de sa phase de reconquête du marché, Intel mise sur une stratégie de diversification de son offre et des architectures intégrées au sein d'une puce. Et alors que NVIDIA veut se payer ARM, le géant de Santa Clara pourrait parier sur une solution en pleine ascension, encore plus ouverte : RISC-V.

Ces dernières années, l'architecture RISC-V a énormément fait parler d'elle. Née au travers d'un projet de l'Université de Berkley, elle se veut très simple, efficace, totalement ouverte, elle s'inscrit dans une vague globale de libération des solutions matérielles, allant encore plus loin qu'ARM et son modèle de licences. RISC-V : ouverture, efficacité... et souveraineté ? De ce fait, elle rencontre un succès important. Elle pourrait d'ailleurs être une partie intégrante de la volonté de reconquête stratégique affichée en France et en Europe dans le numérique. On note quelques initiatives, comme le projet d'implémentation sécurisée et souveraine « SCZ-V » de Secure-IC soutenu par France Relance. Il y a aussi des travaux universitaires autour de RISC-V en France, STMicroEletronics l'évoque également. Des géants comme NVIDIA ou Western Digital l'utilisent au sein de leurs produits, en général pour de petits contrôleurs ou des besoins très spécifiques. Mais comme ARM avant elle, la montée en gamme se fait peu à peu. On voit de nombreux « Raspberry Pi like » et autres kits de développement à quelques dizaines d'euros émerger. RISC-V prend donc de l'ampleur, son support au sein des distributions Linux progressant aussi rapidement. SiFive : le bon pari au bon moment