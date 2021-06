Radeon Pro W6800 : enfin meilleure que la Radeon VII !

Après des mois d'attente, AMD décline enfin son architecture RDNA 2 au sein de la gamme Radeon Pro. Trois modèles sont dévoilés aujourd'hui, tirant parti des nouveaux pilotes dévoilés il y a quelques semaines. Nous nous sommes attardés sur celui que nous avons pu tester : la W6800 et ses 32 Go de GDDR6 ECC.

Comme NVIDIA avec ses séries « A » (ex-Quadro), AMD propose des cartes graphiques se destinant non pas aux joueurs mais aux professionnels, devant intégrer des stations de travail. Elles disposent de pilotes et fonctionnalités spécifiques, embarquent parfois de la mémoire ECC, en général en plus grande capacité.

Avec la première génération de ses puces Navi, le constructeur se retrouvait face à un problème : cette architecture n'avait pas vraiment été prévue pour le calcul ou les performances haut de gamme. Si des modèles ont été mis sur le marché, les Pro W5700 et Pro W5500, elles ne se sont pas vraiment fait remarquer.

Au point que depuis, la société avait même ressorti l'architecture précédente du placard avec sa Radeon Pro VII. Pour s'opposer à l'omniprésent NVIDIA, il lui fallait de nouveaux produits. Après la mise en ligne d'une nouvelle version de ses pilotes Radeon Pro, c'est chose faite avec les W6600, W6600M et W6800.

Nous avons pu tester cette dernière, voici ce qu'il faut en retenir.

Une offensive sur trois axes