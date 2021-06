La GeForce RTX 3070 Ti face aux RTX 3070 et 3080

La semaine dernière, NVIDIA mettait sur le marché sa GeForce RTX 3080 Ti, un modèle dont on a vu que le positionnement était complexe, apportant peu de gain par rapport à la RTX 3080, sans avoir les avantages de la RTX 3090. Le tout avec un tarif situé entre les deux modèles. Aujourd'hui, découvrons sa petite sœur, la RTX 3070 Ti.

Ici, le constructeur se retrouvait face à un choix plus simple puisque le prix était presque écrit d'avance. Les modèles inférieurs et supérieurs étant à 519 euros et 719 euros, la RTX 3070 Ti a logiquement été annoncée à 619 euros. NVIDIA a surtout dû décider quelles caractéristiques mettre derrière ce tarif.

Il pouvait en effet opter pour une solution proche de la RTX 3070 ou de la RTX 3080, son objectif principal étant sans doute de proposer une alternative à la Radeon RX 6800 XT d'AMD qui est annoncée à 641 euros.

C'est donc la première option qui a été choisie, avec un GPU GA104 doté de 6 144 CUDA Cores contre 5 888 pour la RTX 3070 et 10 240 pour la RTX 3080 (GA102). Les fréquences sont légèrement en hausse. Côté mémoire, retrouve 8 Go (256 bits), mais de GDDR6X à la bande passante plus élevée. De quoi assurer des gains entre 5 et 10 % en théorie.

Et en pratique ? C'est ce que nous avons vérifié dans nos tests.

Configuration de test