ASUSTOR publie la bêta de son interface ADM 4.0 avec noyau Linux 5.4

Il est aussi question de « modes d'obscurité manuels et automatiques qui aident à la fois à améliorer l'esthétique et à augmenter la longévité lors de l'affichage d'ADM sur un écran OLED ».

Pourtant le constructeur parle bien d'une refonte graphique, mais elle semble se limiter à « la toute nouvelle page de connexion [qui] prend désormais en charge les thèmes et les dispositions personnalisées qui incluent des arrangements personnalisés et des fonds d'écran personnalisés, faisant de votre NAS le vôtre ».

« ADM 4.0 Beta est plus fluide, plus sûr et encore meilleur qu'avant [et permet de] profiter d'améliorations inégalées de performances, de sécurité et de l'expérience utilisateur » vante le constructeur dans un communiqué . Les premières captures diffusées ne semblent pas impliquer de grands changements visuels.

Une évolution plus qu'une révolution

On regrette d'ailleurs que les informations données soient pour le moment peu précises, ASUSTOR évoquant « un certain nombre de refontes », que « !es fonctionnalités de sauvegarde et de sécurité ont été mises à niveau », « la fonctionnalité de recherche qui est plus fluide et plus pratique lors de la recherche de fichiers ».

Pour les rares éléments concrets mis en avant, il s'agit du passage de Samba en version 4.12 « ce qui améliore la sécurité en corrigeant les vulnérabilités tout en améliorant les performances et l'efficacité » avec un gain annoncé jusqu'à 5 % avec une compatibilité « accrue pour les appareils macOS, en particulier lors de la sauvegarde à l'aide de Time Machine ». OpenSSL a aussi été mis à jour (version non précisée).

Réorganisation et mises à jour de composants

Aucune grande fonctionnalité ou application ne semble ajoutée pour le moment, alors que les manques d'ADM face à la concurrence restent criants, nécessitant de se reposer principalement sur la boutique applicative. Un choix un peu court pour l'entreprise qui a ces derniers mois beaucoup misé sur des modèles à destination des entreprises.

Quelques nouveautés sont tout de même évoquées pour les outils existants :

« Parcourez les informations sur les fichiers en temps réel et prévisualisez et lisez directement les fichiers multimédias dans l'explorateur de fichiers d'ADM. Web Center est également une nouvelle fonctionnalité qui regroupe tous les paramètres de création d'un serveur Web en un seul emplacement facile à trouver et facilite la configuration d'un site Web »

Les notes de version semblent confirmer que les modifications sont essentiellement des mises à jour de composants et quelques retouches cosmétiques/pratiques. On apprécie néanmoins que la gestion d'Amazon S3 soit désormais placée au sein du Cloud Backup Center plutôt que le panneau de paramètres.

Il est bien entendu conseillé d'effectuer une sauvegarde avant toute migration et de ne pas utiliser une version Bêta sur un NAS en production. Pour le moment, les modèles AS10, AS31/32, AS40, AS50/51, AS61/62, AS63/64, AS70, AS71, Nimbustor et Lockerstor (Pro) sont compatibles. Une page de présentation est disponible par ici. Elle nous apprend que c'est le noyau Linux 5.4 qui sert de base à ADM 4.0. Ainsi, la licence exFAT n'est plus à payer (comme pour DSM 7.0).