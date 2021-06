Scaleway déploie ses instances Enterprise (ENT1) avec Zen 3, chiffrement et ressources garanties

Après le lancement d'EPYC en 2017, AMD avait trouvé un allié de poids en France à travers Scaleway. La filiale d'Iliad faisait en effet un pari risqué : outre la mise sur le marché de quelques serveurs dédiés exploitant ces processeurs en 2018, elle en a fait la base de presque toutes ses instances cloud en remplacement du duo ARM/Intel.

AMD et Scaleway, une histoire d'amour qui dure

Un choix qui avait demandé un travail de fond, sur près de deux ans. Cela n'avait en effet pas été simple puisque les plateformes EPYC étaient alors encore « fraîches » chez les partenaires d'AMD. Mais cela s'est avéré payant, même si nous avions détecté quelques ratés lors de nos premiers tests, rapidement corrigés.

Les instances DEV1 (Développement) et GP1 (General Purpose) étaient alors nées. Les premières sont facturées entre 1 et 6 centimes de l'heure, avec de 2 à 4 vCPU, de 2 à 12 Go de mémoire, de 20 à 120 Go de stockage (NVMe) et de 100 à 500 Mb/s de bande passante. Les secondes sont facturées de 8,4 à 140 centimes de l'heure, pour 4 à 48 vCPU, 16 à 256 Go de mémoire, 150 à 600 Go de stockage et 500 Mb/s à 10 Gb/s de bande passante.

Elles ont été suivies de Stardust à la fin de l'année dernière. Des instances rarement disponibles, légères, mais à petit prix : 0,25 centime de l'heure pour 1 vCPU, 1 Go de mémoire, 10 Go de stockage (NVMe) et 100 Mb/s de bande passante. Nous avions attendu d'éventuelles DEV-2/GP-2 basées sur Zen 2, mais elles ne sont jamais venues.

Zen 2 à minima, Zen 3 marque une nouvelle étape