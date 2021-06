NH-P1 : le refroidissement passif pour CPU de Noctua dévoilé

Cela fait des années que Noctua travaille à un dissipateur pour CPU pouvant être utilisé sans ventilation directe. Récemment, la société nous faisait savoir que son lancement était imminent, mais sans nous en dire plus. Finalement, c'est Newegg qui a vendu la mèche comme l'a repéré FanlessTech : il se nommera NH-P1.

Un modèle haut de gamme

Les quelques références sur le site de Noctua ont été retirées, mais la fiche technique du revendeur précise son prix : 100 dollars. On ne sait pas si c'est celui qui sera annoncé par Noctua. Les dimensions ne sont pas précisées, mais on le devine assez massif, avec une base composée d'ailettes et six caloducs pour le transfert de chaleur.

Le NH-P1 sera livré avec les habituels kits de montage SecuFirm2+ pour les différents sockets d'AMD et Intel, la société proposant systématiquement des mises à jour gratuites lorsque de nouveaux processeurs sont mis sur le marché. De la pâte thermique NT-H2 est aussi présente dans le bundle. La garantie est de six ans.

On est donc loin des modèles Alpine 12 d'Arctic Cooling vendus 13 euros, basiques et limités à des TDP de 47 watts.

Pour des machines (semi-)passives