Les Radeon Pro W6600 et W6800 d'AMD seront annoncées le 8 juin

Cela fait quelques mois que l'on attend qu'AMD officialise de nouvelles Radeon Pro exploitant son architecture RDNA2, utilisée dans les Radeon RX 6000. Ces dernières viennent d'être déclinées pour PC portables, ce qui a semble-t-il décidé le constructeur à passer la seconde du côté des solutions pour entreprises.

On peut en effet voir ce qui semble être une Radeon Pro W6800 dans une vidéo diffusée via YouTube (voir ci-dessous). Cette dernière a en effet fait l'objet de plusieurs fuites ces dernières semaines. On en sait peu à son sujet, si ce n'est qu'elle embarquera une puce Navi 21 avec 32 Go de mémoire. On découvre ici six sorties mini-DP, sans USB Type-C.

Comme le fait remarquer Videocardz, l'email à l'origine de cette découverte contient également une mention d'une W6600 dans ses paramètres de suivi marketing (UTM). Il faut donc s'attendre à un second modèle, plus compact. S'il suit les habitudes d'AMD, il devrait d'ailleurs n'occuper qu'un emplacement PCIe pour une meilleure densité.

Rendez-vous le 8 juin pour en savoir plus.