Xe HPG : Raja Koduri montre une puce DG2 « mais il reste encore beaucoup de travail »

Raja Koduri est un adepte du teasing, notamment via Twitter. Il publie régulièrement des informations sur l'évolution des projets de sa division, comme des photos de puces en cours de développement. Hier, c'est un processeur graphique DG2 doté de 512 unités d'exécution (EU) qu'il a exposé , sans plus de détails.

Il l'avoue d'ailleurs dans une réponse à Ryan Shrout, ancien journaliste de PC Perspective, désormais en charge de la communication sur les performances des produits : « il reste encore beaucoup de travail », appelant à la patience. Néanmoins, le compte officiel d'Intel Graphics a annoncé que des nouvelles seraient données sous peu.

Avec l'E3 et d'autres évènements qui arrivent d'ici la rentrée, on devrait en effet en apprendre un peu plus sur Xe tel qu'elle sera implémentée dans cette puce et le niveau de performances attendu.