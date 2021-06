Blender 2.93 LTS est là, cap sur Blender 3.0

L'équipe de Blender continue de déplier sa feuille de route 2020-2025 , publiant régulièrement de nouvelles versions. Après la 2.92 fin février , on passe donc à la 2.93, estampillée LTS. Elle sera donc supportée deux ans.

Un effort important a été fait du côté de la géométrie, avec 22 nouveaux « nœuds » ajoutés pour de tels traitements. Ils permettent notamment de trouver les positions les plus proches de chaque point de l'élément placé en entrée, la conversion de textures en attribut ou la création de « mesh » depuis un volume par exemple.

On peut également créer des meshs depuis l'éditeur de nœuds pour la géométrie, l'équipe de Blender évoquant aussi la possibilité de créer des modificateurs par leurs biais. Des démonstrations ont été ajoutées pour détailler les possibilités de ces ajouts. Elles sont disponibles au téléchargement par ici, tout comme le nouveau « Splash ».

En cas de problème avec un nœud, une alerte détaillera la raison. Un éditeur sous la forme d'une feuille de calcul (spreadsheet) est là pour faire la liste de l'ensemble des éléments d'une scène et leurs attributs. Il est amené à jouer un rôle de plus en plus important, au-delà de la géométrie, précisent les développeurs. Son manuel se trouve ici.

Diverses améliorations de l'interface et des outils

Bien entendu, l'interface a été améliorée, principalement à travers la recherche d'attributs. Les outils de sculpture ont également été renforcés, pour être plus simples à utiliser, notamment en ce qui concerne les masques, découper un élément en plusieurs objets (touche D), etc. Avec là aussi de nouvelles démonstrations à la clé.

Pour ce qui est du dessin 2D, l'outil d'interpolation a été entièrement réécrit, tout comme celui de remplissage. Le modificateur Line Art permet de générer des lignes « stylisées » au sein d'une scène, d'une collection ou d'objets. Là aussi un guide lui est consacré au sein de la documentation de Blender, avec un fichier de démonstration dédié.

Renouvellement d'Eevee, OID 1.3 et OCIO 2.0

Côté rendu, « le nouveau Eevee est tellement bon que vous pourriez vouloir effectuer un nouveau rendu de tous vos projets » indique l'équipe. Elle précise que le rendu des volumes est plus rapide, stable, gérant les soft shadows et autres nouveautés au niveau de la gestion des lumières ou de la profondeur de champ.

Cycles promet un rendu plus rapide lorsqu'une scène est générée de manière répétée ou dans les animations grâce à la persistance de certaines données en mémoire. Intel Open Image Denoise passe à la version 1.3, devant permettre d'obtenir des détails plus nets avec moins de samples. OpenColorIO passe en version 2.0.

On note qu'il n'y a pas de grand changement côté matériel, que ce soit autour du support des GeForce RTX, des Radeon RX 6000 ou même des SoC Apple. Espérons que cela viendra avec Blender 3.0 qui sera finalisé pendant l'été. Vous trouverez les notes de version complètes de Blender 2.93 par ici.