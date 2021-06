Synology DSM 7.0 : la Release Candidate (RC) disponible

Sur son forum communautaire, Synology vient d'informer ses clients que la version 7.0 de son interface Disk Station Manager (DSM) était disponible en Release Candidate. Cela signifie qu'il pourrait s'agir de la version finale si aucun gros problème n'est identifié. Dans le pire des cas, elle ne devrait donc que peu évoluer.

La liste des NAS compatibles et nouveautés est listée par ici. Une page de présentation est également disponible par là. Pour rappel, nous avions consacré un article à DSM 7.0 à l'occasion de la sortie de la version Preview. Nous sommes également revenus à l'occasion de notre second magazine sur les 20 ans de la marque et de son interface.

Pour récupérer l'image de mise à jour vers DSM 7.0, il suffit de passer par le centre de téléchargement de Synology.