GeForce RTX 3080, 3080 Ti ou 3090 : que choisir ?

Lorsque NVIDIA a annoncé ses GeForce RTX de série 30 il y a quelques mois, on voyait que des espaces béants avaient été laissés entre les RTX 3070, 3080 et 3090 pour laisser de la place à de futurs modèles. Une analyse qui s'est révélée juste, puisque les RTX 3070 Ti et 3080 Ti viennent d'être annoncées, à 619 euros et 1 199 euros.

La première, qui sera mise sur le marché la semaine prochaine, vise clairement les joueurs. Son prix est dans l'espace tarifaire habituel de ce public, elle devra donc convaincre sur ses performances et son efficacité. Pour la seconde, c'est plus compliqué. En effet, les 3080 et 3090 se tenaient dans un mouchoir de poche malgré un écart tarifaire important.

Ainsi, est-ce bien judicieux d'y placer un modèle intermédiaire, avec une tarification proche de la RTX 3090 annoncée à 1 549 euros ? Surtout que la 3080 Ti n'en a pas tous les avantages (24 Go de mémoire, NVLink, etc.). C'est ce que nous avons cherché à savoir, en analysant cette carte tant dans les jeux que pour du rendu 3D. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur les possibilités applicatives des dernières GeForce RTX sous peu.

GeForce RTX 3080 Ti : mi-gamer, mi-bosseur