NVIDIA multiplie les partenariats dans les serveurs, la certification ARM pour 2022

Bien que la GTC 2021 ait été riche en annonces, NVIDIA n'est pas venu les mains vides dans le domaine des solutions professionnelles au Computex de Taipei . Le constructeur évoque la croissance de ses gammes et partenariats, l'intégration de ses solutions et l'extension de ses certifications.

Ces derniers mois, NVIDIA n'a pas ménagé sa peine dans le domaine des serveurs, ayant annoncé son premier CPU ARM maison, Grace, alors qu'il est en pleine procédure de rachat de la société. Mais aussi des solutions réseau avec GPU intégré et autres « Infrastructure-on-a-Chip » avec ses DPU (Data Processing Unit) tout-en-un.

Le géant américain a surtout continué l'extension de son écosystème logiciel, Rapids étant par exemple intégré à Cloudera. Mais aussi de nouveaux outils et la conversion de l'existant pour permettre son utilisation au sein des serveurs ARM. De quoi intéresser des acteurs comme AWS et ses Graviton ou encore Ampere Computing et ses Altra.

Ce sont d'ailleurs les premiers concernés par certaines des annonces du jour.

ARM au centre de la stratégie de NVIDIA dans les serveurs