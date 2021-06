NVIDIA officialise ses GeForce RTX 3080 Ti et 3070 Ti, Doom Eternal bientôt en ray tracing

Comme l'on s'y attendait, NVIDIA a profité de sa conférence de presse du Computex pour évoquer ses deux prochaines cartes graphiques haut de gamme, les GeForce RTX 3080 Ti et 3070 Ti. La société avait également d'autres bonnes nouvelles pour les joueurs adeptes de ses technologies maison.

Le suffixe « Super » utilisé sur la précédente génération est définitivement oublié. Deux premières cartes sont officialisées : les RTX 3080 Ti et 3070 Ti. Elles intègrent nativement le limiteur de hashrate, ne vous attendez donc pas à voir la distinction « LHR » dans leur référence contrairement aux modèles annoncés avant la RTX 3060 .

Lorsque NVIDIA a lancé ses GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 en septembre dernier, une chose était sure : l'espace tarifaire laissé entre ces cartes avait été pensé pour l'annonce prochaine de modèles intermédiaires.

La première sera disponible dès cette semaine, le 3 juin chez les revendeurs. Il s'agit d'un modèle presque équivalent à la RTX 3090 en termes de caractéristiques, mais avec 12 Go de GDDR6X, un format plus compact, et pas de NVLink. Le modèle haut de gamme gardera donc la préférence des « Pro ».

Côté tarif, on s'attendait à ce qu'elle soit annoncée à 999 dollars, mais NVIDIA semble plutôt confiant, d'autant que toutes ses cartes graphiques partent comme des petits pains, et ne veut pas pénaliser la 3090. Elle est donc affichée à 1 199 euros. Le constructeur nous promet des milliers de cartes en vente dès le premier jour, nous vérifierons.

La RTX 3070 Ti arrivera, elle, la semaine suivante. Elle se placera logiquement entre les 3070 et 3080, à un tarif de 619 euros. La disponibilité est cette fois attendue pour le 10 juin prochain.

Plein de nouveaux jeux avec RTX, DLSS et/ou Reflex

C'est surtout du côté des jeux que NVIDIA avait des surprises à dévoiler, le constructeur ayant évoqué la croissance de ce marché, notamment chez les jeunes. « Ceux qui naissent aujourd'hui seront tous des gamers » s'enflamme la société, qui compte dans tous les cas continuer à vendre de plus en plus de GPU de par le mode.

D'ici là, le constructeur travaille dur à la compatibilité des titres populaires avec ses technologies (voir cette liste), qu'il s'agisse du ray tracing, de DLSS, Reflex ou même d'autres outils dans le domaine des effets graphiques, du streaming, etc. Aujourd'hui, il évoque Rainbow Six : Siege qui supportera le DLSS afin d'afficher des performances toujours plus élevées, même sur les petites configurations. Il en sera de même pour Red Dead Redemption II.

D'autres titres misent également sur le ray tracing, comme Dying : 1983 ou Icarus. Doom Eternal l'intègrera, mais sans DLSS. Des titres ajoutent pour leur part Reflex, comme War Thunder ou des titres spécifiques au marché chinois. De nouveaux partenaires matériels sont d'ailleurs annoncés. Le Ray tracing sera bientôt compatible avec la réalité virtuelle ajoute NVIDIA. On attend néanmoins de voir dans quels titres cela pour s'exprimer.

Aucune annonce n'a été faite sur DLSS ou RTX pour Flight Simulator 2020 qui fait la part belle à Taïwan.