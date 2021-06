AMD lance ses Radeon RX 6000M (Navi 22/23) et sa plateforme AMD Advantage

On l'avait bien compris, s'il y avait une chose à attendre de cette édition 2021 du Computex d'AMD, c'était des nouvelles sur le front des cartes graphiques. Ainsi, outre ses nouveaux APU Zen 3 et les dernières Tesla qui intègrent une solution graphique RDNA 2, tout comme le prochain SoC Exynos de Samsung, le constructeur est revenu sur ses futures puces mobiles, le marché des PC de portables pour joueurs étant en croissance.

Ici, la société dit présente son architecture RDNA 2 comme une solution bien plus convaincante que la précédente, avec des performances en hausse, une consommation en baisse et donc une efficacité multipliée par 1,77x.

Trois Radeon RX 6000M sont introduites aujourd'hui : les 6600M, 6700M et 6800M. Elles intègrent de 28 à 40 Compute Units, de 8 à 12 Go de GDDR6 et de 32 à 96 Mo d'Infinity Cache. Elles reprennent les avantages de leurs grandes sœurs pour PC de bureau, comme le ray tracing (nombre d'accélérateurs non précisés), Smart Access Memory (PCIe Resizable Bar) et Smartshift pour la gestion du TDP commune à celle d'un CPU AMD.

La société se compare tour à tour à des modèles GeForce de série 20 ou 30, sans le ray tracing actif. Elle évoque notamment son avantage lorsque la puce graphique est utilisée sur batterie plutôt qu'en charge, sans préciser l'impact sur l'autonomie. Le marché des PC portables étant ce qu'il est, il faudra attendre de pouvoir comparer des machines et leurs contraintes en termes de refroidissement, chauffe, bruit, etc. pour pouvoir savoir qui s'en tire le mieux.

AMD + AMD = Advantage

AMD profite de l'initiative pour évoquer son « Design Framework », à mi-chemin entre le projet Athena/Evo d'Intel et Max-Q chez NVIDIA. L'idée est en effet de promouvoir une expérience utilisateur spécifique, garantie, sur certains critères comme la qualité de l'écran utilisé, la réactivité, la température au niveau du clavier, la batterie, etc.

Les engagements précis des constructeurs sont encore flous, mais cela est associé à un programme marketing : AMD Advantage. Comme toujours avec ce genre de solution, ce sera avant tout l'occasion d'investissements communs dans la communication autour de certaines machines certifiées.

De premières sont d'ores et déjà annoncées comme le ROG Strix G15 d'ASUS qui doit arriver courant juin mais a déjà été testé par Anandtech ou le HP Omen 16. MSI et Lenovo (Legion) sont également attendus. Une choses est sûre, là où Intel et NVIDIA ont appris à travailler ensemble autour de machines exploitant leurs CPU/GPU, pour disposer de l'« AMD Advantage », il faudra forcément un Ryzen et une Radeon.