AMD Fidelity FX Super Resolution pour le 22 juin : les GeForce compatibles, peu de jeux concernés

La première version était poussive et limitée, mais la 2.x est bien plus convaincante , intégrée à de nombreux jeux et des moteurs comme l'Unreal Engine. Elle est néanmoins limitée aux seules GeForce RTX. Depuis, AMD a toujours promis une solution équivalente, connue depuis peu sous le nom de F idelity FX Super Resolution (FSR).

Avec ses GeForce RTX de série 20 (Turing), NVIDIA a mis en place une solution technique intéressante : DLSS, ou Deep Learning Super Sampling. L'idée était de calculer l'image dans une définition inférieure à celle demandée, pour maximiser les performances, puis d'effectuer une mise à l'échelle via un modèle généré par une IA et les Tensor Cores.

La société annonce aujourd'hui qu'elle sera accessible dès le 22 juin prochain. Elle fonctionnera aussi bien sur les Radeon que les GeForce, sans se limiter aux dernières générations (dès RX 500/Vega chez AMD), ce qui est plutôt une bonne chose. Mais la société ne dit pas comment cela fonctionne, passant rapidement sur le niveau de qualité obtenu.

Quatre niveaux de qualité/performances seront proposés. Dans Godfall sur une RX 6800 XT, cela permettra de passer en 4K avec ray tracing de 49 ips à 79 ips, 99 ips 124 ips ou 150 ips. Mais avec quel niveau de qualité ? La société ne s'est pour le moment pas vraiment étendue sur le sujet. Ce sera néanmoins le facteur de succès, ou d'échec.

Une compatibilité large, mais avec peu de jeux

AMD promet une compatibilité avec « plus de 100 » CPU et GPU, une dizaine de studios et moteurs de jeux en 2021, mais selon nos informations, seuls quelques jeux seront concernés au lancement. La société nous promet plus de détails d'ici le 22 juin. On devrait alors en savoir plus sur le fonctionnement concret de cette solution.

Vous pouvez proposer vos jeux à l'adresse suivante : amd.com/fsr. Pour rappel, l'Unreal Engine 5.0 intègrera une solution similaire, sur laquelle AMD dit avoir travaillé pour une optimisation à ses Radeon.