PlotRipper : Sabrent dévoile ses SSD pour Chia Network, jusqu'à 54 000 To d'endurance

Il y a quelques jours, OVHcloud et Scaleway annonçaient prendre des mesures contre les clients exploitant leur infrastructure pour le « plotting » lié à Chia Network, une blockchain reposant sur le Proof of Space and Time (PoST).

De manière plus concrète, il s'agit d'une étape où les utilisateurs doivent effectuer de longues et multiples écritures, de préférences sur SSD pour aller vite. Les données générées doivent ensuite être stockées et mises à disposition du réseau. On parle alors de « farming ». Une activité rémunérée en cryptomonnaie (chia), que certains espèrent lucrative.

Problème, du fait de la grosse activité en écriture, les SSD TLC/QLC grand public voient leur durée de vie réduire très rapidement. Les développeurs conseillent de plutôt utiliser des modèles pour serveurs, disposant d'une meilleure endurance, ou des disques durs, plus longs mais plus durables. Sabrent a eu une autre idée.

PlottRipper : l'endurance avant tout