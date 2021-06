Ryzen 5000G(E) : AMD annonce des APU Zen 3 pour le 5 août, dès 259 dollars

On a donc enfin droit à un processeur à six ou huit cœurs disposant d'une partie graphique, comme dans les PC portables. Mais ici avec des fréquences bien plus élevées du fait du TDP plus élevé. Ils bénéficient tous deux d'une gravure en 7 nm et de l'architecture dernière génération d'AMD : Zen 3 (Cezanne).

Le constructeur cherche sans doute ici à éviter de perdre la main sur certains marchés face aux Core de 11e génération d'Intel qui ont droit à une architecture Willow Cove assez efficace, mais doivent se contenter d'une partie graphique Xe castrée à 32 EU et d'une gravure en 14 nm. Ces deux Ryzen devraient reprendre la main sans trop de problèmes.

Côté graphique, il n'y a pas de révolution à attendre puisque l'on reste sur une solution Vega comme elle est implémentée dans les APU Ryzen Mobiles, AMD précisant qu'il est néanmoins au-dessus de la version à 32 EU d'Intel Xe en la matière. Sans pour autant donner de chiffres détaillés, il faudra donc attendre les premiers tests pour juger.

Pour cela, il faudra attendre le 5 août, puisque c'est la date annoncée pour la disponibilité de ces puces. Côté tarif, comptez 259 dollars pour le Ryzen 5 5600G et 359 dollars pour le Ryzen 7 5700G.

Six APU Pro, d'abord chez HP et Lenovo

AMD précise qu'une déclinaison « Pro » sera proposée, bénéficiant des avantages habituels en termes de durée de vie de la plateforme, garantie, fonctionnalités de sécurité ou de gestion distante via le protocole Dash. Cette gamme a néanmoins droit à une surprise : un modèle 4C/8T, le Ryzen 3 Pro 5350G(E).

Tous existent à 35 W de TDP (GE) ou 65 W de TDP (G). Ces modèles « Pro » sont destinés à l'intégration, AMD précisant que HP proposera des modèles ProDesk/EliteDesk basés sur ces APU, tout comme Lenovo dans ses gammes ThinkCentre M75t Gen 2, M75s Gen 2 et M75q Gen 2 dans des formats plus ou moins compacts, jusqu'à 1 litre.

