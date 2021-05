Retour sur 20 ans d’évolution du DSM (Disk Station Manager) et de Synology

C’est en 2000 que la société Synology est créée par deux anciens employés de Microsoft : Cheen Liao et Philip Wong. Leurs profils sont complémentaires, le premier ayant été responsable de développement logiciel, le second dans la branche Vente et Marketing.

Premier NAS en 2004 avec un « firmware » maison

Ils commencent tout d’abord comme prestataires pour des fabricants de NAS à qui ils fournissent des solutions logicielles. Ils lancent leur propre machine en mars 2004 – le DS-101 – avec un système d’exploitation développé en interne. À l’époque, il n’avait pas de nom particulier.

L’ensemble est présenté comme une solution 3-en-1 : stockage et partage de fichiers, sauvegarde et enfin accès à une imprimante. À une époque où elles n’étaient pas forcément reliées au réseau local, avec ou sans fil, c’était encore une fonctionnalité nécessaire. Ce NAS disposait déjà de trois ports USB et d’un bouton physique « copie ».

Il faudra attendre un an – mars 2005 – pour que le DS-101g arrive. Il passait au Serial-ATA avec un port réseau à 1 Gb/s alors que le DS-101 était limité à 100 Mb/s. Quinze ans plus tard, Synology n’est toujours pas passé à la vitesse supérieure, ne proposant pas de Multi-Gig à 2,5 ou 5 Gb/s et très peu de 10 Gb/s par défaut dans ses produits.

NAS à deux baies : pas avant 2007