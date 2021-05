Qualcomm dévoile son Snapdragon 7c Gen 2 et un kit de développement Windows 10

Le partenariat exclusif entre Microsoft et Qualcomm autour de Windows 10 on ARM continue, même si nombreux sont ceux à penser qu'il est ce qui empêche cette branche de l'OS et les produits associés de décoller. Fin 2019, le fabricant présentait deux nouveaux SoC pour PC portables, plus accessibles : les Snapdragon 7c et 8c, se positionnant sous le 8cx. il évoque aujourd'hui une nouvelle révision du modèle 7c, sa « Gen 2 ».

Snapdragon 7c Gen 2 : un CPU légèrement plus rapide

Comme souvent chez Qualcomm, il s'agit d'un simple « speed bump ». On retrouve ainsi les huit cœurs Kryo 468 – deux Gold à base de Cortex-A76 et six Silver en Cortex-A55 – pour la partie CPU, mais avec une fréquence maximale passant de 2,4 à 2,55 GHz, contre 2,4 GHz sur le Snapdragon 7c soit un gain de 6,25 %.