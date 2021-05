La fondation Raspberry Pi annonce un HAT PoE+ (802.3at) officiel

Alimenter un Raspberry Pi via un câble réseau est déjà possible de différentes manières. Le HAT officiel évolue néanmoins vers le 802.3at afin de corriger quelques erreurs du passé.

Un câble RJ45 peut transporter des données, mais aussi du courant. Pour cela, il existe des solutions « passives » où l'alimentation est constante, mais c'est surtout le standard Power over Ethernet PoE, qui est utilisé. Il permet en effet d'adapter la charge à l'appareil et ses besoins, avec plusieurs classes de puissances.

En 2018, la fondation Raspberry Pi a mis en vente un HAT pour adapter ses micro PC compatibles à cette norme. Mais le résultat était loin d'être brillant : la première version posait quelques problèmes et avait dû être retravaillée. Au final, des solutions externes comme des splitter PoE vendus une dizaine d'euros lui étaient préférables.

Depuis, les erreurs ont été corrigées et la fondation indique que c'est l'un de ses accessoires les plus vendus. Elle revient donc à la charge avec une nouvelle version comprenant d'autres améliorations de son design détaillées dans ce billet de blog. Elles lui permettent de moins chauffer et de fournir plus de puissance.